Martín Palermo chora ao recordar Diego Maradona

Martín Palermo, treinador do Aldosivi, formação que milita na primeira divisão do futebol argentino, foi às lágrimas em direto na TNT Sports Argentina, ao recordar o antigo craque e amigo Diego Armando Maradona, falecido em novembro do ano passado. Ambos chegaram a ser companheiros de equipa no Boca Juniors e coincidiram na seleção argentina entre 2009 e 2010, quando 'El Pibe' era o selecionador.