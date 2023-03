Martínez: «Gosto de ver João Félix quando pode jogar muito bem nas alas, mas também em entrelinhas»

A carregar o vídeo ...

Roberto Martínez foi convidado a explicar as opções iniciais que tomou para a frente de ataque de Portugal no jogo desta quinta-feira frente ao Liechtenstein. O selecionador nacional revelou onde gosta de ver João Félix jogar, o que procurou com um meio-campo mais móvel com Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cancelo e Guerreiro e sublinhou ainda que "jogar com dois avançados" é uma ideia que tem lugar em qualquer sistema.