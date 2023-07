A carregar o vídeo ...

Depois da cena insólita na Hungria, com Lando Norris a destruir o troféu de vencedor de Max Verstappen , este domingo... o filme repetiu-se. E desta feita a culpa foi da própria Red Bull, que no momento de euforia pós corrida acabou por atirar o galardão ao chão e parti-lo. A reação do holandês diz tudo...