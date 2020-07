A carregar o vídeo ...

O treino dos New York Yankees, da Major League Baseball, deste sábado ficou marcado por um momento arrepiante. Masahiro Tanaka, lançador da formação nova iorquina, ficou imóvel no relvado após ter sido assistido com violência na cabeça com uma bola de beisebol. O japonês foi posteriormente levado para o hospital, tendo saído durante a noite de ontem. [Vídeo: Twitter]