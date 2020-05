Máscaras, gel desinfetante e... jogos de tabuleiro: é assim que Usain Bolt vive em isolamento

A carregar o vídeo ...

O ex-velocista olímpico, Usain Bolt, mostrou como tem vivido o isolamento social, face à pandemia de Covid-19 através de uma publicação na sua página do Instagram. O antigo campeão olímpico jamaicano faz-se acompanhar um pequeno grupo de amigos, todos com máscaras no rosto, gel desinfetante na mesa e alguns jogos de tabuleiros. Música num volume (bem) elevado também não faltou. [Vídeo: Instagram / Usain Bolt]