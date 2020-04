Máscaras, público dividido e gel desinfetante à entrada: o regresso do Boxe na Nicarágua

A carregar o vídeo ...

Na noite de sábado, registou-se o regresso do Boxe na Nicarágua. O evento, que contou com um combate entre 16 lutadores, não poupou nos cuidados a ter quanto à pandemia Covid-19: público e lutadores testaram temperatura corporal à entrada do recinto e receberam gel desinfetante para usarem nas mãos. Nas bancadas, houve direito ainda a distanciamento entre o público. [Vídeo: Canal 6 Nicarágua]