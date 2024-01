A carregar o vídeo ...

Como é habitual nos jogos em casa, os estudantes do concelho de Arouca terão entrada gratuita no encontro frente ao Vizela, alusivo à 19.ª jornada da Liga Betclic. No âmbito dessa iniciativa, a mascote dos lobos, Ibéricus, esteve esta quinta-feira a distribuir bilhetes no Parque Municipal de Arouca às crianças que se encontram a gozar as férias de final de semestre. [Vídeo: Arouca]