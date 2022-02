Mascote do P. Ferreira interrompeu conferência de imprensa de César Peixoto... para lhe dar uma prenda

A carregar o vídeo ...

O castor, mascote do Paços de Ferreira, voltou a fazer das suas e esta sexta-feira interrompeu a conferência de imprensa, onde César Peixoto fazia a antevisão ao encontro com o Sp. Braga, para entregar ao técnico... um boné. O treinador dos pacenses reagiu com boa disposição e colocou de pronto o chapéu, pedindo para que as vitórias apareçam na Mata Real. [Vídeo: Twitter Paços de Ferreira]