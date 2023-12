A carregar o vídeo ...

Ceará, massagista do Corinthians e uma das figuras mais emblemáticas do clube, não segurou as lágrimas na última sessão com Fábio Santos, lateral do emblema brasileiro que vai deixar os relvados em breve. "Vais ficar com saudades minhas?", questionou o jogador, de 38 anos, deixando Ceará muito emocionado. (Vídeo: Instagram/Fábio Santos)