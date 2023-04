Materazzi lembra adeus a Mourinho: «Disse-lhe 'vai-te f...' porque me deixou com o Benítez»

A carregar o vídeo ...

Marco Materazzi recordou esta quarta-feira, em entrevista ao Italian Football TV, o momento da saída de José Mourinho do Inter Milão em 2010 (na altura para rumar ao Real Madrid), em especial o famoso abraço que deu ao técnico depois de conquistar a Champions no Santiago Bernabeu. Aí, lembra, não disse palavras simpáticas ao português. "Disse-lhe 'vai-te f...' porque me deixou com o [Rafa] Benítez."



Na mesma declaração, o antigo defesa central recordou ainda algo que o marcou no técnico. "O Mourinho era especial. Sabia o nome de todos os nossos filhos e das nossas mulheres. Nunca ninguém tinha feito isso. Para mim não foi uma surpresa, mas para a minha mulher, quando ele a conheceu e disse 'ciao, Daniela', foi [uma surpresa]".