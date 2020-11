Matheus Nunes mostrou dotes para a fotografia e até apresentou o "Justin" do Sporting

A carregar o vídeo ...

O Sporting divulgou esta quinta-feira, através das redes sociais do clube, alguns dos momentos de descontração após a partida diante do Santa Clara, da 2.ª jornada da Liga NOS. No vídeo partilhado, é possível ver o médio Matheus Nunes a tirar fotos aos seus companheiros de equipa no interior do avião. Sporar, Nuno Santos, Borja, Pote, Joelson e Daniel Bragança "Justin", foram alguns dos jogadores fotografados pelo brasileiro. [Vídeo: Sporting CP]