Matheus Pereira deu, esta quarta-feira, continuidade ao bom momento no West Bromwich. O extremo brasileiro emprestado pelo Sporting ao emblema do Championship assinou o primeiro golo do triunfo (1-2) do West Brom na deslocação ao terreno do Reading, em jogo da 32.ª jornada da prova. Esta temporada, o brasileiro já conta com 6 golos e 12 assistências. [Vídeo: Twitter]