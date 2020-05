Matheus Pereira prepara o regresso com calções do Sporting

A carregar o vídeo ...

Matheus Pereira, avançado do Sporting cedido ao WBA, do segundo escalão do futebol inglês, ainda desconhece quando terá autorização para regressar aos treinos ou mesmo se vai voltar a competir esta temporada, mas nem por isso deixa de ter os máximos cuidados com a sua condição física, treinando em casa e com calções dos leões. O luso-brasileiro quer estar na melhor forma possível quando tiver de voltar à ação.