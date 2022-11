A carregar o vídeo ...

Matías Platero, jogador argentino do Sporting, pediu um pavilhão a 'rebentar pelas costuras' na final do Mundial de hóquei em patins com Portugal, agendada para amanhã. Valentino Grimalt, guarda-redes italiano do Lodi, também analisou a partida das meias-finais do lado da seleção derrotada.