Nemanja Matic foi capitão do Manchester United frente ao Young Boys e no fim da partida da Liga dos Campeões deu os parabéns pela qualificação do Benfica para os oitavos-de-final. "Parabéns ao meu clube, estou muito feliz. O Benfica ganhou? Muito bom", frisou o médio sérvio em bom português. [Vídeo: TNT Sports]