Matic, que atua no Manchester United e passou pelo Benfica, assume que "é difícil dizer quem é o melhor" no momento de escolher entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O médio sérvio tem apenas uma certeza: os dois craques "são diferentes e talvez sejam os melhores da história do futebol". [Vídeo: Omnisport]