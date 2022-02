A carregar o vídeo ...

Mattheus Oliveira coincidiu com Ronaldinho Gaúcho no Flamengo em 2012 e recorda como o antigo jogador canarinho era dotado para o futebol. O ex-médio do Sporting, que agora representa o Mafra em Portugal, não poupa nos elogios ao antigo avançado. (Vídeo ESPN Brasil)