«Mau gosto, vulgar e sexista»: jornalista da RAI no centro da polémica por 'piada' com apelido de Ott Tänak

Uma piada embaraçosa, com o nome do piloto estoniano Ott Tänak colocou Lorenzo Leonarduzzi no centro da polémica. No domingo, final do rali de Monza, o jornalista da RAI Sport quis fazer uma brincadeira, afirmando "Donna nanak tutta Tanak", mas o trocadilho (pejorativo para as mulheres) levou a que a senadora Valeria Fedeli, ex-ministra italiana da Educação, recorresse às redes sociais para mostrar o seu desagrado: "Como é possível isso ?@RaiSport,? um jornalista faz piadas de mau gosto, vulgares, sexistas, deseducadoras e ainda se gaba de ter ganho uma aposta de 100 euros?", escreveu, pedindo um processo disciplinar.