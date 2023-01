Mau tempo faz estragos no estádio do Candal: presidente do clube fala em "prejuízos avultados"

A carregar o vídeo ...

O mau tempo tem causado, este sábado, estragos um pouco por todo o país . Ismael Martins, presidente do Clube Desportivo do Candal, mostrou nas redes sociais o estado em que ficou o Estádio Rei Ramiro - onde a água chegou a entrar nos balneários - e fala em "prejuízos avultados". "Mais uma contrariedade com prejuízos grandes", escreveu. "Irão ser verificadas as bombas de água para ver se estão avariados. Há dois esquentadores, num dos balneários, que deixaram de funcionar pois levaram com muita água. Provavelmente terão de ser substituídos", disse ao 'Gaiense'. (: Facebook/Ismael Martins)