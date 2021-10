Neymar vai falhar o encontro de amanhã frente ao Leipzig por lesão, anunciou esta segunda-feira Mauricio Pochettino na conferência de imprensa de antevisão à partida. O internacional brasileiro sentiu um 'pontada' na perna já na parte final do treino e, mais tarde, o departamento médico do PSG confirmou que o jogador não está apto para o duelo com os alemães. [Vídeo: One Football]