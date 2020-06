Maurizio Sarri incomodado com Setién: «Não gostei quando falou sobre o Pjanic»

A carregar o vídeo ...

Maurizio Sarri assumiu ter-se sentido incomodado com as palavras de Setién, treinador do Barcelona, sobre Miralem Pjanic, médio bósnio da Juventus, que tem prevista a sua saída para o emblema blaugrana. "Não gostei quando o treinador do Barcelona falou sobre o Pjanic. Continua a ser um dos meus jogadores e eu não gostei disso. Tal como também não irei falar sobre Arthur [médio dos culé]", atirou. [Vídeo: Omnisport]