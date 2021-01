Mauro Caballero já treinou e Arouca apresenta o seu 'cartão de visitas'

A carregar o vídeo ...

Mauro Caballero já treinou, esta terça-feira, com a equipa do Arouca. O ponta-de-lança paraguaio é o mais recente reforço dos arouquenses, tendo sido oficializado no dia de ontem, e o clube aproveitou as suas redes sociais para apresentar o 'cartão de visitas' do avançado, de 26 anos. Num vídeo de pouco mais de 1 minuto, o Arouca mostra alguns dos golos que Mauro Caballero marcou com a camisola do seu último clube, os chilenos do Unión Española. Recorde-se que Caballero já tinha passado por Portugal, defendendo as cores de FC Porto B, Penafiel e Aves.