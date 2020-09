Maverick Viñales foi a programa de TV e acelerou: apresentador até ficou com medo

A carregar o vídeo ...

Maverick Viñales, que no domingo comemorou a vitória no GP Riviera de Rimini , foi convidado do programa da TV espanhola 'La Resistencia'. O piloto catalão falou da ambição de ganhar o título mundial, prometendo, caso consiga vencer, levar a sua moto ao estúdio do programa da Movistar+. Enquanto o mundial não se decide - o português Miguel Oliveira admite também correr atrás do título de MotoGP esta temporada - Maverick Viñales mostrou como 'acelerar' e até o apresentador ficou com receio...