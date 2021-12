A carregar o vídeo ...

Max Biaggi, antigo piloto de motociclismo de velocidade, de 50 anos, bateu o recorde do Mundo de velocidade com uma moto elétrica. Aos comandos de uma Voxan Wattman - a moto elétrica mais veloz do Mundo - andou na pista do Kennedy Space Center, da NASA, a uns estonteantes 456km/h. Veja as imagens. (Vídeo YouTube)