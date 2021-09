Mazepin lança campanha de angariação de fundos para ajudar crianças com paralisia cerebral

A carregar o vídeo ...

Longe das habituais polémicas, Nikita Mazepin lançou esta quinta-feira uma campanha de angariação de fundos para ajudar crianças com paralisia cerebral, que irá prolongar-se até ao próximo dia 30 e à qual assumiu, em publicação na página do Instagram, duplicar o seu valor final. Makar, um pequeno fã de Fórmula 1, viu um dos seus sonhos realizados ao encontrar-se com o seu ídolo. [Vídeo: Nikita Mazepin / Instagram]