Mazepin responde mal a jornalista e acaba arrasado por comentadores brasileiros

A carregar o vídeo ...

Nikita Mazepin tem somado críticas e polémicas na mesma medida. Desta feita, na qualificação para o GP Ímola de hoje, o piloto desrespeitou o 'acordo de cavalheiros' ultrapassando com Antonio Giovinazzi, piloto da Alfa Romeo, e quando questionado pela jornalista Mariana Becker sobre o que aconteceu, a resposta do piloto russo foi... à sua imagem. Os comentadores brasileiros do do BandSports não o perdoaram [Vídeo Twitter]