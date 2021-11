Mbappé e Griezmann mostram pontaria... para a barra

A carregar o vídeo ...

No final do treino desta quinta-feira da seleção francesa no Cazaquistão, país onde no sábado defronta a seleção local em jogo de qualificação para o Mundial'2022, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann decidiram defrontar-se para ver quem acertava mais vezes na barra da baliza e o resultado foi curioso: em cinco tentativas, ambos acertaram no alvo. Caso para dizer que os dois estão de pontaria afinada, mas no jogo de amanhã é melhor que acertem nas redes dos cazaques. [Vídeo: Twitter seleção francesa]