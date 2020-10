A carregar o vídeo ...

Kylian Mbappé mostrou uma mensagem especial na hora de celebrar o golo com que abriu o marcador frente ao Nîmes, na sexta-feira. "Queria fazer uma pequena dedicatória ao Lucas, que é um amigo meu. Somos todos privilegiados e nem todos têm a mesma sorte. Um beijo para o Lucas e para todas as crianças", explicou o internacional o francês, que bisou na vitória do PSG . Lucas tem 8 anos e luta contra um cancro.