Mbappé foi substituído e não escondeu a indignação com Neymar: «Não me passa a bola...»

A carregar o vídeo ...

O PSG recebeu e venceu o Montpellier este sábado (2-0) , numa partida que voltou a ficar marcada por um desentendimento entre Mbappé e Neymar. O avançado francês foi substituído aos 86 minutos, e pouco tempo depois, aos 88', o brasileiro fez uma assistência para Draxler, que marcou o segundo dos parisienses. Imediatamente após, Mbappé foi apanhado no banco a falar com Gueye, não satisfeito com a atitude do brasileiro. "A mim não me passa a bola!". (Vídeo: Twitter)