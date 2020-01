Mbappé: «Neymar está a entrar nas divididas e isso significa muito para a equipa»

A carregar o vídeo ...

O Paris Saint-Germain goleou (6-1) o Saint-Etienne, em jogo dos quartos-de-final da Taça da Liga francesa, mas foi Neymar quem mais deu nas vistas... por motivos pouco comuns. O internacional brasileiro demonstrou-se envolvido no trabalho de equipa, chegando mesmo a dividir bolas com os adversários, atitude que surpreendeu até Kylian Mbappé: "Sim, eu vi isso esta noite [as divididas]... significa muito para toda a equipa". [Vídeo: Omnisport]