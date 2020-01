Mbappé 'protege' miúdo que invadiu campo para ter um autógrafo

A carregar o vídeo ...

Kylian Mbappé pode ter apenas 21 anos, mas aqui e ali vai tendo atitudes de um jogador repleto de experiência. Este sábado, por exemplo, deliciou os adeptos franceses pela forma como tratou um miúdo que invadiu o relvado durante o encontro com o Amiens para ter um autógrafo seu. O jovem do Paris SG não só 'protegeu' o pequeno adepto da intervenção do steward, como também lhe deu tudo aquilo que ele procurava: o tal autógrafo...