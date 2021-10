A carregar o vídeo ...

Mbemba lesionou-se no jogo entre RD Congo e Madagáscar , após uma entrada dura de um adversário. A gravidade da lesão ainda não é conhecida, mas é motivo de preocupação visto que o jogador do FC Porto teve de ser amparado por membros do staff da seleção africana para sair de campo. [Vídeo: Facebook]