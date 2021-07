McGregor ameaçou Poirer em pleno octógono: «Estás morto, tu e a tua mulher!»

A carregar o vídeo ...

O combate entre Conor McGregor e Dustin Poirier continua a dar que falar. Agora surgem novas imagens, captadas de fora do octógono, nas quais é possível ouvir-se as ameaças feitas pelo irlandês ao oponente e à sua esposa, pouco depois de cair no chão após partir a tíbia. "Vais levar durante o sono. Estás morto, tu e a tua mulher. Isto ainda não terminou. Cuidado com o que vais dizer", atirou McGregor, enquanto em fundo era anunciado que Poirier era o vencedor da luta.