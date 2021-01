A carregar o vídeo ...

Contra todas as previsões, o norte-americano Dustin Poirier derrotou o irlandês Conor McGregor por TKO no segundo assalto do combate cabeça de cartaz do UFC 257, esta madrugada realizado na Fight Island, em Abu Dhabi. No final, e a coxear, McGregor dirigiu-se a Poirier e supreendeu. "Vamos faz^-lo outra vez", disse [Vídeo UFC]