Mais de seis anos depois do primeiro último combate entre ambos, Conor McGregor e Dustin Poirer vão voltar a encontrar-se no próximo mês de janeiro, num combate que será cabeça de cartaz do UFC 257. E como ainda falta bastante para esse duelo, nada melhor do que lembrar os melhores momentos de 2014, onde McGregor venceu por KO ao cabo de menos de dois minutos.