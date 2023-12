McLean recorda primeiro treino no Hull: «Agarrou-me no pénis e disse: 'wow, é pesado, não é?'»

A carregar o vídeo ...

Aaron McLean recordou na quarta-feira [ontem], em declarações ao podcast 'Undr the cosh', uma das histórias mais bizarras e marcantes da sua carreira de futebolista. Tudo aconteceu no primeiro dia ao serviço do Hull City, após o primeiro treino com a equipa, Aaron McLean dirigiu-se para o balneário para tomar banho. Já no chuveiro, viu Jimmy Bullard, figura do plantel do Hull City, dirigir-se a ele e a agarrar-lhe no... pénis. O resto é simplesmente hilariante.



"Lembro-me de ver o Jimmy Bullard a ver toda a gente a aquecer, todos em formação, e o Jimmy Bullard só a correr, a saltar para as costas dos guarda-redes durante os exercícios e para cima de toda a gente e eu só pensava: este aqui é completamente lunático, não leva nada a sério", começou por recordar, continuando: "Primeiro dia no treino, estou no chuveiro e ele agarra-me no pénis e diz: 'wow, bem, é pesado, não é?'. Eu fiquei completamente sem saber como reagir. Estava no balneário com todos eles e estava um pouco intimidado. Tentei rir e tal, mas esta foi a minha introdução àquele plantel louco e atenção, eles eram brilhantes. Eu sabia quem era o Jimmy, que ele era um pouco assim, mas não estava à espera de experienciar algo assim logo no meu primeiro dia, de ele agarrar-me no pénis. Quer dizer, é o Jimmy Bullard, não posso propriamente dar-lhe um murro. E pronto, foi certamente um início muito estranho. Acredito que aquela tenha sido a forma de ele me integrar."