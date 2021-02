A carregar o vídeo ...

O Manchester United colocou-se em vantagem diante do West Ham e está mais perto dos 'quartos' da Taça de Inglaterra. O golo foi marcado por Scott McTominay - entrou em campo aos 75 minutos, tal como Bruno Fernandes - e desfez o nulo aos 8 minutos do prolongamento com este remate no interior da área. [Vídeo: Twitter Emirates FA Cup]