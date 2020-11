A carregar o vídeo ...

A Escócia garantiu, na quinta-feira, a presença no Euro'2020 após levar de vencida a Sérvia nos pénaltis (5-4). A noite que se seguiu contou com muita animação, com Kieran Tierney a revelar dotes musicais, segundo revelou esta sexta-feira McTominay. [Vídeo: Football Daily]