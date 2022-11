A carregar o vídeo ...

Rodrigo Lasmar, o médico da seleção do Brasil, explicou as lesões de Neymar e Danilo, avançando que ambos estão fora do próximo jogo da canarinha, segunda-feira, com a Suíça. No entanto, o 'Globo Esporte' avança que vão falhar também o último encontro da fase de grupos, com os Camarões, a 2 de dezembro. (Vídeo CBF)