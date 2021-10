Médico ovacionado em todo o estádio após salvar adepto do Newcastle

A carregar o vídeo ...

O Tottenham venceu o Newcastle por, este domingo, em jogo a contar para a Premier League. Porém, não foi o resultado que marcou o encontro mas sim um momento dramático vivido nas bancadas. Um adepto do Newcastle teve uma paragem cardíaca mas felizmente um médico presente no St. James Park conseguiu reagir suficientemente rápido, revertando a situação. Após o salvamento, todo o estádio aplaudiu de pé o esforço do médico. [Créditos: Twitter/EmmaJFrancis]