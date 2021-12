Médio do Barcelona viu 'La Casa de Papel' depois do jogo em Munique e comentadores não perdoam

A carregar o vídeo ...

Riqui Puig, médio do Barcelona, foi apanhado a ver 'La Casa de Papel' depois do jogo com o Bayern Munique, que ditou o afastamento dos blaugrana da Champions, e foi criticado por isso. O jogador tinha um tablet na mão antes de entrar no avião que transportou a equipa para a Catalunha e no programa 'El Chiringuito de Jugones' a imagem foi ampliada, concluindo-se que Puig estava a ver um episódio da conhecida série espanhola, pouco depois da derrota. (Vídeo Twitter/Chiringuito)