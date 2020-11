A carregar o vídeo ...

O médio Otero, do Corinthians, protagonizou um lance caricato na madrugada de sábado frente ao Atlético Goianiense. Aos 13 minutos, o jogador venezuelano chocou com a face no corpo de um adversário e acabou por perder quatro lentes de contacto que usava nos dentes. Entretanto, no domingo, Otero aproveitou a folga para ir ao dentista e resolver a situação. [Vídeo: YouTube]