Médio do Dortmund visa árbitro do jogo com Bayern: «Esteve metido em jogos combinados»

Jude Bellingham criticou a atuação do árbitro Felix Zwayer, no final do encontro deste sábado entre Borussia Dortmund e Bayern Munique , tendo considerado que o penálti que acabou por dar o triunfo aos bávaros não deveria ter sido assinalado, visto que "Hummels não está a olhar para a bola". Mas o médio do Dortmund foi mais longe. "Escolheram para o maior jogo da Alemanha um árbitro que, como se sabe, já esteve envolvido em jogos combinados. O que podíamos esperar?", questionou, em declarações à 'Visplay Football'. [Vídeo: Twitter Visplay Football]