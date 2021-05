A carregar o vídeo ...

Ricardinho, médio ofensivo do Grémio, marcou o golo que deu a vitória à sua equipa no clássico com o Internacional e no final do jogo homenageou o pai e o avô, vítimas da covid-19. O jogador percorreu o campo, de uma ponta a outra, de joelhos e emocionou quem ainda ali estava presente. (Vídeo Twitter)