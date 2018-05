Médio irlandês marca golo... de baliza a baliza

O vídeo já é da semana passada, de sexta-feira, mas é daqueles momentos que merece ser partilhado, mesmo com atraso. Aconteceu no campeonato irlandês, no duelo entre St Patrick's Athl. e Cork City, onde Kieran Sadlier marcou um golo com um alívio... desde a sua própria área. Naturalmente a situação explica-se pelo facto de Tyson Farago não estar na baliza naquele momento.