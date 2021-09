A carregar o vídeo ...

Vencedor surpresa do US Open, pelo menos devido ao facto de ter 'despachado' Novak Djokovic em três sets na final, Daniil Medvedev celebrou a conquista de uma forma insólita, ao atirar-se para o court de um jeito peculiar. Ninguém percebeu bem, até que o russo se explicou. A culpa é do vídeojogo FIFA...