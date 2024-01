A carregar o vídeo ...

Daiil Medvedevnos oitavos de final do Open da Austrália mas não deixou de se mostrar "impressionado" com o jogo do número um português. O tenista russo, número 3 do Mundo, mostrou-se mesmo "feliz" por o encontro não ter ido a um quinto set. (Vídeo YouTube Open da Austrália)