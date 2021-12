Medvedev festejou à Ronaldo e o público espanhol não gostou: «Assumo as consequências»

A carregar o vídeo ...

Daniil Medvedev ajudou a eliminar a Espanha rumo à final e festejou à Ronaldo num recinto em Madrid recheado de espanhóis, como seria de esperar. O gesto não agradou ao público, que o assobiou. O tenista russo explicou a opção. "Quando o Cristiano Ronaldo jogava no Real Madrid fazia isso quando festejava e por isso agi assim. Senti que era divertido, mas talvez tenha sido mal-entendido. Assumo as consequências como sempre o faço", reiterou no último sábado o tenista que hoje ajudou a conquistar a Taça Davis e fez as pazes com os adeptos espanhóis: "Obrigado por me apoiarem hoje", brincou Medvedev.