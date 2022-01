Medvedev queixa-se do público australiano: «Cérebros vazios, a vida deles deve ser muito má»

A carregar o vídeo ...

Daniil Medvedev, que, fez um comentário pouco simpático sobre os australianos que assistiram ao encontro na Rod Laver Arena, em Melbourne. Depois de falhar uma bola fácil, que o público celebrou, o russo aplaudiu ironicamente com a raqueta e depois, no banco, disse ao árbitro de cadeira: "Têm os cérebros vazios, as suas vidas devem ser muito más." (Vídeo Eurosport)