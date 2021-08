A carregar o vídeo ...

Em pleno Masters de Cincinnati, o tenista russo Daniil Medvedev, número 2 do ranking ATP, perdeu frente ao compatriota Andrey Rublev, com os parciais de 2-6, 6-3 e 6-3. Porém, os momentos de maior tensão ocorreram entre Medvedev e uma câmara TV. O jogador embateu de forma violenta no equipamento e decidiu 'vingar-se', depois, ao pontapé... [Créditos: ATPTennis TV; Twitter/Tennis_Gifs]